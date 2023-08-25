Лига Европы: "Карабах" победил в первой игре плей-офф

Начался второй тайм между агдамским "Карабахом" и словенской "Олимпией"в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Завершился матч между агдамским "Карабахом" и словенской "Олимпией" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, во встрече, которая проходила на стадионе "Стожице" в Любляне, победу со счетом 2:0 одержала азербайджанская команда.

Мячи забили Кевин Медина (32-я мин.) и Леандро Андраде (44-я мин.).

Отметим, что ответный матч между этими командами пройдет 31 августа в Баку.

23:16

Начался второй тайм между агдамским "Карабахом" и словенской "Олимпией" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, матч проходит на стадионе "Стожице" в Любляне.

Отметим, что счет 2:0 в пользу азербайджанской команды.

Мячи забили Кевин Медина (32-я мин.) и Леандро Андраде (44-я мин.).

