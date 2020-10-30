Лига Европы: "Арсенал" и АЗ одержали разгромные победы

Состоялись матчи второго тура Лиги Европы УЕФА.
Report представляет результаты данных матчей:
"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия) - 1:2
АЕК (Греция) - "Лестер" (Англия) - 1:2
"Милан" (Италия) - "Спарта" (Чехия) - 3:0
"Лилль" (Франция) - "Селтик" (Шотландия) - 2:2
"Сивасспор" (Турция) - "Маккаби" (Т-А, Израиль) - 1:2
"Карабах" (Азербайджан) - Вильярреал (Испания) - 1:3
"Антверпен" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:0
ЛАСК (Австрия) - "Лудогорец" (Болгария) - 4:3
ЦСКА (Москва, Россия) - "Динамо Загреб" (Хорватия) - 0:0
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Вольфсберг" (Австрия) - 1:4
"Гент" (Бельгия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 1:4
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Слован" (Чехия) - 5:1
"Рома" (Италия) - ЦСКА (София, Болгария) - 0:0
"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1
"Арсенал" (Англия) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0
"Мольде" (Норвегия) - "Рапид" (Австрия) - 1:0
"Славия" (Чехия) - "Байер" (Германия) - 1:0
"Ницца" (Франция) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль) - 1:0
"Бенфика" (Португалия) - "Стандард" (Бельгия) - 3:0
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Лех" (Польша) - 1:0
"Омония" (Кипр) - ПСВ (Нидерланды) - 1:2
"Гранада" (Испания) - ПАОК (Греция) - 0:0
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 0:1
"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Риека" (Хорватия) - 4:1