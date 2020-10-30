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Лига Европы: "Арсенал" и АЗ одержали разгромные победы

Лига Европы: "Арсенал" и АЗ одержали разгромные победы Состоялись матчи второго тура Лиги Европы УЕФА
Футбол
30 октября 2020 г. 02:14
Лига Европы: Арсенал и АЗ одержали разгромные победы

Состоялись матчи второго тура Лиги Европы УЕФА.

Report представляет результаты данных матчей:

"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия) - 1:2

АЕК (Греция) - "Лестер" (Англия) - 1:2

"Милан" (Италия) - "Спарта" (Чехия) - 3:0

"Лилль" (Франция) - "Селтик" (Шотландия) - 2:2

"Сивасспор" (Турция) - "Маккаби" (Т-А, Израиль) - 1:2

"Карабах" (Азербайджан) - Вильярреал (Испания) - 1:3

"Антверпен" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:0

ЛАСК (Австрия) - "Лудогорец" (Болгария) - 4:3

ЦСКА (Москва, Россия) - "Динамо Загреб" (Хорватия) - 0:0

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Вольфсберг" (Австрия) - 1:4

"Гент" (Бельгия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 1:4

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Слован" (Чехия) - 5:1

"Рома" (Италия) - ЦСКА (София, Болгария) - 0:0

"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1

"Арсенал" (Англия) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0

"Мольде" (Норвегия) - "Рапид" (Австрия) - 1:0

"Славия" (Чехия) - "Байер" (Германия) - 1:0

"Ницца" (Франция) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль) - 1:0

"Бенфика" (Португалия) - "Стандард" (Бельгия) - 3:0

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Лех" (Польша) - 1:0

"Омония" (Кипр) - ПСВ (Нидерланды) - 1:2

"Гранада" (Испания) - ПАОК (Греция) - 0:0

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 0:1

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Риека" (Хорватия) - 4:1

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