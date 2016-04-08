Состоялись первые матчи ¼ финала Лиги Европы

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В четверг состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

Как передает Report, в первом матче ¼ финала Лиги Европы "Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" — со счетом 1:1.

У "Ливерпуля" гол на 36-й минуте забил Ориги, на 48-й минуте сравнял счет Хуммельс.

В то же время испанский "Вильярреал" на домашнем стадионе взял верх над чешской "Спартой" со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий хозяев поля Седрик Бакамбу, а "Атлетик" на домашнем стадионе уступил "Севилье" со счетом 1:2. Победный мяч забил полузащитник гостей Висенте Иборра.

Кроме того, донецкий "Шахтер" в гостях добился победы над "Брагой" со счетом 2:1.