​Лига Европы. 1/2 финала: "Севилья" разгромила "Фиорентину" - ВИДЕО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Севилья" разгромила "Фиорентину" в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:0.
А украинский "Днепр" вырвал ничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы с "Наполи". Встреча завершилась со счетом 1:1.
Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
"Наполи" — "Днепр" — 1:1.
Голы: Лопес, 50 — Селезнев, 80.
"Севилья" — "Фиорентина" — 3:0
Голы: Видаль, 17, 52; Гамейро, 75.
Ответные матчи пройдут 14 мая.
News DepartmentАвтор новости
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