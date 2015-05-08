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    ​Лига Европы. 1/2 финала: "Севилья" разгромила "Фиорентину" - ВИДЕО

    Днепр вырвал ничью в матче с Наполи

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Севилья" разгромила "Фиорентину" в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:0.

    А украинский "Днепр" вырвал ничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы с "Наполи". Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч

    "Наполи" — "Днепр" — 1:1.

    Голы: Лопес, 50 — Селезнев, 80.

    "Севилья" — "Фиорентина" — 3:0

    Голы: Видаль, 17, 52; Гамейро, 75.

    Ответные матчи пройдут 14 мая.

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