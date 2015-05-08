​Лига Европы. 1/2 финала: "Севилья" разгромила "Фиорентину" - ВИДЕО

8 мая, 2015 02:15

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Севилья" разгромила "Фиорентину" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:0. А украинский "Днепр" вырвал ничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы с "Наполи". Встреча завершилась со счетом 1:1. Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч "Наполи" — "Днепр" — 1:1. Голы: Лопес, 50 — Селезнев, 80. "Севилья" — "Фиорентина" — 3:0 Голы: Видаль, 17, 52; Гамейро, 75. Ответные матчи пройдут 14 мая.