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    ​Лига Европы. 1/16 финала. Результаты ответных матчей

    Боруссия, Ливерпуль, Тоттенхэм и Селтик вылетели из Лиги Европы

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

    Как передает Report, в следующий этап вышли "Севилья", "Аякс", киевское "Динамо", "Вильярреал", "Фиорентина", "Интер", "Бешикташ", "Наполи", "Рома" и другие команды. А Боруссия", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Селтик" вылетели из Лиги Европы.

    Результаты ответных матчей

    "Динамо" (Москва, Россия) – "Андерлехт" (Бельгия) – 3:1 (первый матч – 0:0)

    "Зенит" (Россия) – ПСВ (Голландия) – 3:0 (первый матч – 1:0)

    "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Севилья" (Испания) – 2:3 (первый матч - 0:1)

    "Динамо" (Киев, Украина) - "Генгам" (Франция) – 3:1 (первый матч - 1:2)

    "Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия) – 0:3 (первый матч - 0:1)

    "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) – 1:3 (первый матч - 1:2)

    "Фиорентина" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) – 2:0 (первый матч - 1:1)

    "Интер" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) – 1:0 (первый матч - 3:3)

    "Бешикташ" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:0 (первый матч – 0:1) (дополнительное время)

    "Атлетик" (Испания) - "Торино" (Италия) - 2:3 (первый матч - 2:2)

    "Брюгге" (Бельгия) - "Ольборг" (Дания) - 3:0 (первый матч - 3:1)

    "Спортинг" (Португалия) - "Вольфсбург" (Германия) - 0:0 (первый матч - 0:2)

    "Эвертон" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:1 (первый матч - 4:1)

    "Олимпиакос" (Греция) - "Днепр" (Украина) - 2:2 (первый матч - 0:2)

    "Фейеноорд" (Голландия) - "Рома" (Италия) - 1:2 (первый матч - 1:1)

    "Наполи" (Италия) - "Трабзонспор" (Турция) - 1:0 (первый матч - 4:0)

    Напомним что, завтра состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

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