​Лига Европы. 1/16 финала. Результаты ответных матчей

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Как передает Report, в следующий этап вышли "Севилья", "Аякс", киевское "Динамо", "Вильярреал", "Фиорентина", "Интер", "Бешикташ", "Наполи", "Рома" и другие команды. А Боруссия", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Селтик" вылетели из Лиги Европы.

Результаты ответных матчей

"Динамо" (Москва, Россия) – "Андерлехт" (Бельгия) – 3:1 (первый матч – 0:0)

"Зенит" (Россия) – ПСВ (Голландия) – 3:0 (первый матч – 1:0)

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Севилья" (Испания) – 2:3 (первый матч - 0:1)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Генгам" (Франция) – 3:1 (первый матч - 1:2)

"Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия) – 0:3 (первый матч - 0:1)

"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) – 1:3 (первый матч - 1:2)

"Фиорентина" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) – 2:0 (первый матч - 1:1)

"Интер" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) – 1:0 (первый матч - 3:3)

"Бешикташ" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:0 (первый матч – 0:1) (дополнительное время)

"Атлетик" (Испания) - "Торино" (Италия) - 2:3 (первый матч - 2:2)

"Брюгге" (Бельгия) - "Ольборг" (Дания) - 3:0 (первый матч - 3:1)

"Спортинг" (Португалия) - "Вольфсбург" (Германия) - 0:0 (первый матч - 0:2)

"Эвертон" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:1 (первый матч - 4:1)

"Олимпиакос" (Греция) - "Днепр" (Украина) - 2:2 (первый матч - 0:2)

"Фейеноорд" (Голландия) - "Рома" (Италия) - 1:2 (первый матч - 1:1)

"Наполи" (Италия) - "Трабзонспор" (Турция) - 1:0 (первый матч - 4:0)

Напомним что, завтра состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.