Лига Европы УЕФА: Оглашён состав "Габалы" на матч против "Динамо"

Оглашён состав азербайджанского футбольного клуба "Габала" на 2-й отборочный этап Лиги Европы УЕФА.

Как передаёт Report, "красно-чёрные" представили УЕФА предварительную заявку на матч против грузинского "Динамо" (Тбилиси).

В общей сложности в заявку попали 26 футболистов, 6 из которых - легионеры.

Отметим, что первая встреча между "Габалой" и "Динамо" состоится 25 июля, а ответный матч пройдёт 1 августа. Представитель Азербайджана проведёт первую игру у себя дома.

Вратари

1. Анар Назиров

94. Тарлан Ахмедли

36. Эльмяддин Султанов

Защитники

2. Амин Сейдиев

3. Ивица Юнич

4. Садиг Гулиев

5. Расим Рамалданов

28. Мурад Мусаев

74. Юсиф Набиев

15. Вюсал Масимов

20. Фаиг Гаджиев

53. Хаял Мурадов

Полузащитники

6. Кямал Мирзаев

7. Роман Гусейнов

8. Гисмет Алыев

10. Клесио Баук

11. Асиф Мамедов

19. Ровлан Мурадов

21. Фернан Лопез

77. Мераб Гигаури

22. Рустам Нуруев

55. Идрис Ингилаблы

99. Вейсал Рзаев

Нападающие

9. Давит Волков

13. Кристиан Куаку

14. Ульви Искандеров