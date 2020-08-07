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Лига Чемпионов возвращается после долгого перерыва

Лига Чемпионов возвращается после долгого перерыва Сезон 2019/2020 в Лиге чемпионов УЕФА, который был отложен из-за пандемии коронавируса, возобновится сегодня
Футбол
7 августа 2020 г. 07:40
Лига Чемпионов возвращается после долгого перерыва

Сезон 2019/2020 в Лиге чемпионов УЕФА, который был отложен из-за пандемии коронавируса, возобновится сегодня.

Как передает Report, сегодня в главном клубном турнире Европы пройдут матчи стадии 1/8 финала.

Из четырех матчей два будут сыграны в первый игровой день, а остальные два – 8 августа.

"Ювентус" попытается обыграть французский "Лион" после поражения во Франции с минимальным счетом 0:1.

В другой встрече вечера мадридский "Реал", проигравший дома английскому "Манчестер Сити" - 1:2, должен забивать как минимум два гола, чтобы пройти в следующую стадию.

Завтра сыграют пары "Бавария" - "Челси" и "Барселона" - "Наполи".

Лига Чемпионов, стадия 1/8 финала

7 августа

23:00. "Ювентус" (Италия) – "Лион" (Франция)

Первый матч - 0:1

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания)

Первый матч - 2:1

Отметим, что начиная со стадии ¼ финала, матчи Лиги Чемпионов будут проводиться в Лиссабоне в формате "финал восьми".

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