Лига чемпионов УЕФА: Стартует 4-й тур общего этапа

Сегодня стартует 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся 9 матчей.

Соперники "Карабаха" - "Наполи" и "Айнтрахт Франкфурт" - встретятся в Италии. "Ливерпуль" примет дома "Реал", а "Бавария" на выезде сыграет с ПСЖ.

Лига чемпионов УЕФА

IV тур

4 ноября

21:45 "Наполи" - "Айнтрахт Франкфурт";

21:45 "Славия Прага" - "Арсенал".

5 ноября

00:00 "Атлетико Мадрид" - "Роял Юнион";

00:00 "Будё-Глимт" - "Монако";

00:00 "Ювентус" - "Спортинг";

00:00 "Ливерпуль" - "Реал Мадрид";

00:00 "Олимпиакос" - ПСВ;

00:00 ПСЖ - "Бавария";

00:00 "Тоттенхэм" - "Копенгаген".