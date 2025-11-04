Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Лига чемпионов УЕФА: Стартует 4-й тур общего этапа

    Футбол
    • 04 ноября, 2025
    • 09:34
    Лига чемпионов УЕФА: Стартует 4-й тур общего этапа

    Сегодня стартует 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся 9 матчей.

    Соперники "Карабаха" - "Наполи" и "Айнтрахт Франкфурт" - встретятся в Италии. "Ливерпуль" примет дома "Реал", а "Бавария" на выезде сыграет с ПСЖ.

    Лига чемпионов УЕФА

    IV тур

    4 ноября

    21:45 "Наполи" - "Айнтрахт Франкфурт";

    21:45 "Славия Прага" - "Арсенал".

    5 ноября

    00:00 "Атлетико Мадрид" - "Роял Юнион";

    00:00 "Будё-Глимт" - "Монако";

    00:00 "Ювентус" - "Спортинг";

    00:00 "Ливерпуль" - "Реал Мадрид";

    00:00 "Олимпиакос" - ПСВ;

    00:00 ПСЖ - "Бавария";

    00:00 "Тоттенхэм" - "Копенгаген".

    Лига чемпионов УЕФА общий этап матчи
    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilir

    Последние новости

    10:03

    Сборные Азербайджана по футзалу и волейболу начинают соревнования на Исламиаде

    Командные
    09:59

    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    09:55

    Премьер РФ и лидер КНР в Пекине обсудили укрепление стратегического партнерства

    Другие страны
    09:48
    Фото
    Видео

    В Сумгайыте обнаружены артиллерийские снаряды

    Происшествия
    09:41
    Фото

    Рамин Мамедов обсудил с духовенством в Ордубаде развитие религиозного просвещения

    Религия
    09:34

    Лига чемпионов УЕФА: Стартует 4-й тур общего этапа

    Футбол
    09:16

    Второе землетрясение произошло на Камчатке - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2025)

    Финансы
    09:03

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2025)

    Финансы
    Лента новостей