Лига чемпионов УЕФА: Стартует 4-й тур общего этапа
Футбол
- 04 ноября, 2025
- 09:34
Сегодня стартует 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся 9 матчей.
Соперники "Карабаха" - "Наполи" и "Айнтрахт Франкфурт" - встретятся в Италии. "Ливерпуль" примет дома "Реал", а "Бавария" на выезде сыграет с ПСЖ.
Лига чемпионов УЕФА
IV тур
4 ноября
21:45 "Наполи" - "Айнтрахт Франкфурт";
21:45 "Славия Прага" - "Арсенал".
5 ноября
00:00 "Атлетико Мадрид" - "Роял Юнион";
00:00 "Будё-Глимт" - "Монако";
00:00 "Ювентус" - "Спортинг";
00:00 "Ливерпуль" - "Реал Мадрид";
00:00 "Олимпиакос" - ПСВ;
00:00 ПСЖ - "Бавария";
00:00 "Тоттенхэм" - "Копенгаген".
