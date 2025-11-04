İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilir

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 09:13
    UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin IV turuna bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" və "Ayntraxt" İtaliyada üz-üzə gələcəklər. "Liverpul" evdə "Real"ı qəbul edəcək.

    "Bavariya" isə səfərdə PSJ-nin qonağı olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    4 noyabr

    21:45. "Napoli" (İtaliya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)

    21:45. "Slaviya" (Çexiya) -"Arsenal" (İngiltərə)

    00:00. PSJ (Fransa) - "Bavariya" (Almaniya)

    00:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Real" (İspaniya)

    00:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Yunion" (Belçika)

    00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Sportinq" (Portuqaliya)

    00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Kopenhagen" (Danimarka)

    00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - PSV (Niderland)

    00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Monako" (Fransa)

