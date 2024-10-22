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Лига чемпионов УЕФА: Сегодня стартует III тур общего этапа

Лига чемпионов УЕФА: Сегодня стартует III тур общего этапа 09:06
Футбол
22 октября 2024 г. 09:22
Лига чемпионов УЕФА: Сегодня стартует III тур общего этапа

Cегодня 9 матчами начинается III тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, испанский "Реал" примет дома "Боруссию" (Дортмунд, Германия).

ПСЖ (Франция) сыграет с голландским ПСВ, итальянский "Ювентус" - с немецким "Штутгартом".

Кроме этого, французский "Монако" дома примет сербскую "Црвену звезду", "Астон Вилла" (Англия) - "Болонью" (Италия), "Жирона" (Испания) - "Слован" (Словакия), "Штурм" (Австрия) - "Спортинг (Португалия), "Милан (Италия) - "Брюгге" (Бельгия), "Арсенал" (Англия) - "Шахтер" (Украина).

Третий тур общего этапа Лиги завершится завтра девятью играми.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində III tura bu gün start veriləcək

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