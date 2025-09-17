Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Лига чемпионов УЕФА: Сегодня состоятся еще 6 матчей

    Футбол
    • 17 сентября, 2025
    • 09:39
    Лига чемпионов УЕФА: Сегодня состоятся еще 6 матчей

    Сегодня состоятся еще 6 матчей I тура Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, соперник "Карабаха" клуб "Аякс" встретится дома с "Интером".

    "Ливерпуль" примет "Атлетико", а "Челси" в гостях сыграет против "Баварии".

    Последний победитель Лиги чемпионов УЕФА, ПСЖ, встретится дома с "Аталантой".

    Лига чемпионов УЕФА

    Этап лиги

    Первый раунд

    17 сентября

    20:45. "Олимпиакос" (Греция) – "Пафос" (Кипр)

    20:45. "Славия" (Чехия) – "Будё Глимт" (Норвегия)

    23:00. ПСЖ (Франция) – "Аталанта" (Италия)

    23:00. "Бавария" (Германия) – "Челси" (Англия)

    23:00. "Ливерпуль" (Англия) – "Атлетико" (Испания)

    23:00. "Аякс" (Нидерланды) – "Интер" (Италия).  

