Лига чемпионов УЕФА: Сегодня состоятся еще 6 матчей
Футбол
- 17 сентября, 2025
- 09:39
Сегодня состоятся еще 6 матчей I тура Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, соперник "Карабаха" клуб "Аякс" встретится дома с "Интером".
"Ливерпуль" примет "Атлетико", а "Челси" в гостях сыграет против "Баварии".
Последний победитель Лиги чемпионов УЕФА, ПСЖ, встретится дома с "Аталантой".
Лига чемпионов УЕФА
Этап лиги
Первый раунд
17 сентября
20:45. "Олимпиакос" (Греция) – "Пафос" (Кипр)
20:45. "Славия" (Чехия) – "Будё Глимт" (Норвегия)
23:00. ПСЖ (Франция) – "Аталанта" (Италия)
23:00. "Бавария" (Германия) – "Челси" (Англия)
23:00. "Ливерпуль" (Англия) – "Атлетико" (Испания)
23:00. "Аякс" (Нидерланды) – "Интер" (Италия).
Последние новости
10:24
Токаев: Нынешняя ситуация в мире говорит о кризисе цивилизацииРелигия
10:20
Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрдФинансы
10:17
Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в ШушеИнфраструктура
10:15
Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в миреДругие страны
10:10
В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавшийВ регионе
10:00
Азербайджанская нефть подорожала на 1,8%Энергетика
09:49
Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"Футбол
09:48
Число эвакуировавшихся из Газы достигло 400 тысячДругие страны
09:46