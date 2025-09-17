İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 09:19
    UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 6 qarşılaşma baş tutacaq

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda bu gün daha 6 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "İnter"lə üz-üzə gələcək. 

    "Liverpul" "Atletiko"nu qəbul edəcəksə, "Çelsi" səfərdə "Bavariya"nın qonağı olacaq. UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi PSJ isə doğma meydanda "Atalanta" ilə qarşılaşacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    17 sentyabr

    20:45. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Pafos" (Kipr)

    20:45. "Slaviya" (Çexiya) - "Budyo Qlimt" (Norveç)

    23:00. PSJ (Fransa) - "Atalanta" (İtaliya)

    23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Çelsi" (İngiltərə)

    23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya)

    23:00. "Ayaks" (Niderland) - "İnter" (İtaliya)

