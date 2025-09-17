UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 6 qarşılaşma baş tutacaq
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 09:19
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda bu gün daha 6 qarşılaşma baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "İnter"lə üz-üzə gələcək.
"Liverpul" "Atletiko"nu qəbul edəcəksə, "Çelsi" səfərdə "Bavariya"nın qonağı olacaq. UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi PSJ isə doğma meydanda "Atalanta" ilə qarşılaşacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
17 sentyabr
20:45. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Pafos" (Kipr)
20:45. "Slaviya" (Çexiya) - "Budyo Qlimt" (Norveç)
23:00. PSJ (Fransa) - "Atalanta" (İtaliya)
23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Çelsi" (İngiltərə)
23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya)
23:00. "Ayaks" (Niderland) - "İnter" (İtaliya)
