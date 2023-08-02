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Лига чемпионов УЕФА: определился потенциальный соперник "Карабаха"

Лига чемпионов УЕФА: определился потенциальный соперник "Карабаха" Определился потенциальный соперник агдамского "Карабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
2 августа 2023 г. 00:12
Лига чемпионов УЕФА: определился потенциальный соперник Карабаха

Определился потенциальный соперник агдамского "Карабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, если "скакуны" во втором раунде пройдут польский "Ракув", то встретятся с кипрским "Арисом".

Лимассольский клуб обыграл белорусский БАТЭ в ответной игре второго квалификационного раунда. Киприоты, обыгравшие соперника в первой игре со счетом 6:2, не дали ни единого шанса представителю Борисова - 5:3.

Отметим, что "Карабах" уступил "Ракуву" со счетом 2:3 в матче в Польше. Ответная игра состоится 2 августа на Бакинском олимпийском стадионе.

Первые матчи III квалификационного этапа в Лиге чемпионов состоятся 8-9 августа, а ответные – 15 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın potensial rəqibi müəyyənləşib

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