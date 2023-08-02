Лига чемпионов УЕФА: определился потенциальный соперник "Карабаха"

Определился потенциальный соперник агдамского "Карабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
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Лимассольский клуб обыграл белорусский БАТЭ в ответной игре второго квалификационного раунда. Киприоты, обыгравшие соперника в первой игре со счетом 6:2, не дали ни единого шанса представителю Борисова - 5:3.
Отметим, что "Карабах" уступил "Ракуву" со счетом 2:3 в матче в Польше. Ответная игра состоится 2 августа на Бакинском олимпийском стадионе.
Первые матчи III квалификационного этапа в Лиге чемпионов состоятся 8-9 августа, а ответные – 15 августа.