Лига чемпионов УЕФА: Определились стартовые составы "Бенфики" и "Карабаха"

Определились стартовые составы португальской "Бенфики" и агдамского "Карабаха", которые встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Эштадиу да Луш" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Команды выйдут на поле в следующих составах:

"Бенфика": Трубин, Антонио Силва, Барренечеа, Аурснес, Судаков, Павлидис, Дедич, Риос, Шельдеруп, Даль, Отаменди (К)

"Карабах": Кочальски, Матеуш Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Дуран, Кади Борхес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.