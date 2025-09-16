Лига чемпионов УЕФА: Определились стартовые составы "Бенфики" и "Карабаха"
Футбол
- 16 сентября, 2025
- 21:53
Определились стартовые составы португальской "Бенфики" и агдамского "Карабаха", которые встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Эштадиу да Луш" начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Команды выйдут на поле в следующих составах:
"Бенфика": Трубин, Антонио Силва, Барренечеа, Аурснес, Судаков, Павлидис, Дедич, Риос, Шельдеруп, Даль, Отаменди (К)
"Карабах": Кочальски, Матеуш Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Дуран, Кади Борхес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.
