Çempionlar Liqası: "Benfika" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 21:45
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda qarşılaşacaq "Benfika" (Portuqaliya) və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, "Eştadiu da Luş" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:
"Benfika": Anatoliy Trubin, Antonio Silva, Enço Barrenеçеа, Fredrik Eursnes, Qeorqiy Sudakov, Vanqelis Pavlidis, Amar Dediç, Riçard Rios, Andreas Şelderup , Samuel Dal, Nikolas Otamendi (K)
"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kamilo Duran, Kadi Borges (K), Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina.
Son xəbərlər
21:56
Pentaqon NATO hesabına Ukraynaya iki hərbi yardım paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:45
Çempionlar Liqası: "Benfika" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıbFutbol
21:44
Quterreş: BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibində islahatlara ehtiyac varDigər ölkələr
21:36
İsrail Ordusu: Qəzza şəhərinin ələ keçirilməsi bir neçə ay çəkə bilərDigər ölkələr
21:32
Pakistan və Almaniya əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə edibDigər ölkələr
21:27
Quterreş Qəzzada həyata keçirilən əməliyyatı şəhərin sistemli məhvi adlandırıbDigər ölkələr
21:22
Foto
Vardanyan Paşinyanın, ATƏT-in Minsk qrupu üzvlərinin və BQXK nümayəndələrinin dindirilməsini xahiş edibHadisə
21:22
Video
İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının BƏƏ Prezidenti ilə görüşünə aid videoçarx paylaşılıbXarici siyasət
21:19