    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 21:45
    Çempionlar Liqası: Benfika və Qarabağ komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda qarşılaşacaq "Benfika" (Portuqaliya) və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, "Eştadiu da Luş" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

    Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

    "Benfika": Anatoliy Trubin, Antonio Silva, Enço Barrenеçеа, Fredrik Eursnes, Qeorqiy Sudakov, Vanqelis Pavlidis, Amar Dediç, Riçard Rios, Andreas Şelderup , Samuel Dal, Nikolas Otamendi (K)

    "Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kamilo Duran, Kadi Borges (K), Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina.

