Лига чемпионов УЕФА: "Динамо" открыл счет в ответном матче с "Карабахом"

Загребское "Динамо" открыл счет в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против агдамского "Карабаха".
Как сообщает
Отметим, что к настоящему времени разница в счете между командами составляет 4 мяча.
20:48
Стартовал матч этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Карабахом".
Как сообщает Report, ответная встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Матч обслуживает главный арбитр из Англии Майкл Оливер.
В первом матче в Хорватии хозяева поля одержали победу со счетом 3:0.