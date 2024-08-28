Лига чемпионов УЕФА: "Динамо" открыл счет в ответном матче с "Карабахом"

Стартовал матч этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Карабахом".

Загребское "Динамо" открыл счет в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против агдамского "Карабаха".

Как сообщает Report , на 32-й минуте игры Марко Пьяца забил красивый гол из-за пределов штрафной.

Отметим, что к настоящему времени разница в счете между командами составляет 4 мяча.

20:48

Стартовал матч этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Карабахом".

Как сообщает Report, ответная встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслуживает главный арбитр из Англии Майкл Оливер.

В первом матче в Хорватии хозяева поля одержали победу со счетом 3:0.