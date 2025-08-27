О нас

Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня проведет решающий матч в раунде плей-офф

Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня проведет решающий матч в раунде плей-офф Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет решающий матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
27 августа 2025 г. 09:20
Лига чемпионов УЕФА: Карабах сегодня проведет решающий матч в раунде плей-офф

Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет решающий матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда примет в Баку венгерский "Ференцварош".

Первый матч команд в Венгрии завершился победой чемпиона Азербайджана со счетом 3:1.

Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45, рефери - представитель Франции Клеман Тюрпен.

По результатам двух игр победитель выйдет в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, а проигравший - в основной этап Лиги Европы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün pley-off mərhələsində həlledici matça çıxacaq

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi