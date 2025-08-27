Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня проведет решающий матч в раунде плей-офф

Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет решающий матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда примет в Баку венгерский "Ференцварош".

Первый матч команд в Венгрии завершился победой чемпиона Азербайджана со счетом 3:1.

Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45, рефери - представитель Франции Клеман Тюрпен.

По результатам двух игр победитель выйдет в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, а проигравший - в основной этап Лиги Европы.