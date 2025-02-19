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Лига чемпионов УЕФА: "Брюгге" побеждает на выезде, "Бавария" вышла в 1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА: "Брюгге" побеждает на выезде, "Бавария" вышла в 1/8 финала В ответных матчах плей-офф Лиги чемпионов зафиксированы ничьи и неожиданная победа «Брюгге»
Футбол
19 февраля 2025 г. 02:20
Лига чемпионов УЕФА: Брюгге побеждает на выезде, Бавария вышла в 1/8 финала

В ответных матчах плей-офф Лиги чемпионов зафиксированы ничьи и неожиданная победа "Брюгге"

Как сообщает Report, "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Фейеноордом" – 1:1.

"Брюгге" одержал уверенную победу над "Аталантой" в гостях – 3:1. Встреча между "Баварией" и "Селтиком" также завершилась ничейным результатом – 1:1.

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф, ответные матчи

18 февраля

21:45 "Милан" (Италия) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 1:1

00:00 "Аталанта" (Италия) – "Брюгге" (Бельгия) – 1:3

00:00 "Бавария» (Германия) – "Селтик" (Шотландия) – 1:1

00:00 "Бенфика" (Португалия) – "Монако" (Франция) – 3:3

Отметим, что оставшиеся четыре матча стадии плей-офф Лиги чемпионов состоятся сегодня.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: “Brügge” səfərdə qalib gəlib, “Bavariya” 1/8 finala yüksəlib

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