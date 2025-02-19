Лига чемпионов УЕФА: "Брюгге" побеждает на выезде, "Бавария" вышла в 1/8 финала

В ответных матчах плей-офф Лиги чемпионов зафиксированы ничьи и неожиданная победа "Брюгге"
Как сообщает Report, "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Фейеноордом" – 1:1.
"Брюгге" одержал уверенную победу над "Аталантой" в гостях – 3:1. Встреча между "Баварией" и "Селтиком" также завершилась ничейным результатом – 1:1.
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф, ответные матчи
18 февраля
21:45 "Милан" (Италия) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 1:1
00:00 "Аталанта" (Италия) – "Брюгге" (Бельгия) – 1:3
00:00 "Бавария» (Германия) – "Селтик" (Шотландия) – 1:1
00:00 "Бенфика" (Португалия) – "Монако" (Франция) – 3:3
Отметим, что оставшиеся четыре матча стадии плей-офф Лиги чемпионов состоятся сегодня.