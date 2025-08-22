Лига чемпионов УЕФА: Билеты на матч "Карабах" — "Ференцварош" поступили в продажу

Билеты на матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Карабах" и "Ференцварош" (Венгрия) поступят в продажу сегодня с 14:30.

Как сообщает Report, игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а цены на билеты составляют 5, 20, 30, 40, 50, 100 и 150 манатов.

Для болельщиков, желающих приобрести билеты в сектора VVIP C и VVIP D и воспользоваться преимуществами VIP Lounge, стоимость билетов составляет 300 манатов.

Билеты можно приобрести в пунктах продаж iTicket.az (онлайн-продажа на сайте iTicket.az), в фан-шопе ФК "Карабах" в ТЦ Park Bulvar и в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.