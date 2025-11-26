Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" проиграла "Челси", "Манчестер Сити" уступил "Байеру"

    Футбол
    • 26 ноября, 2025
    • 02:18
    Лига чемпионов УЕФА: Барселона проиграла Челси, Манчестер Сити уступил Байеру

    В рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошли первые встречи 5-го тура.

    Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено девять матчей.

    "Манчестер Сити" дома не справился с "Байер", а "Барселона" на выезде разгромно проиграла "Челси".

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап

    V тур

    25 ноября

    "Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия) 0:2

    "Галатасарай" (Турция) - "Юнион" (Бельгия) 0:1

    "Манчестер Сити" (Англия) - "Байер 04" (Германия) 0:2

    "Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания) 3:0

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Вильярреал" (Испания) 4:0

    "Наполи" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) 2:0

    "Славия" (Чехия) - "Атлетик" (Испания) 0:0

    "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Ювентус" (Италия) 2:3

    "Марсель" (Франция) - "Ньюкасл" (Англия) 2:1.

    Лига чемпионов УЕФА общий этап
    UEFA Çempionlar Liqası: "Barselona" "Çelsi"yə, "Mançester Siti" "Bayer 04" klubuna uduzub

    Последние новости

    03:37

    СМИ: В МИД Германии будут произведены структурные изменения

    Другие страны
    03:08

    Антонио Конте: Вратарь "Карабаха" сделал несколько невероятных сейвов

    Футбол
    03:00

    Гурбан Гурбанов: Наши футболисты показали смелую игру против "Наполи"

    Футбол
    02:53

    Определился лучший игрок матча "Наполи" - "Карабах"

    Футбол
    02:45

    Bloomberg: Уиткофф консультировал Кремль, как представить Трампу мирный план по Украине

    Другие страны
    02:18

    Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" проиграла "Челси", "Манчестер Сити" уступил "Байеру"

    Футбол
    01:52
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Наполи" обыграл "Карабах" в домашнем матче - ОБНОВЛЕНО-6

    Футбол
    01:39

    CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту главы Пентагона

    Другие страны
    01:09

    Reuters: Сооснователь "Лукойла" Федун продал свою долю в компании

    Бизнес
    Лента новостей