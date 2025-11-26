Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" проиграла "Челси", "Манчестер Сити" уступил "Байеру"
Футбол
- 26 ноября, 2025
- 02:18
В рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошли первые встречи 5-го тура.
Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено девять матчей.
"Манчестер Сити" дома не справился с "Байер", а "Барселона" на выезде разгромно проиграла "Челси".
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
V тур
25 ноября
"Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия) 0:2
"Галатасарай" (Турция) - "Юнион" (Бельгия) 0:1
"Манчестер Сити" (Англия) - "Байер 04" (Германия) 0:2
"Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания) 3:0
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Вильярреал" (Испания) 4:0
"Наполи" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) 2:0
"Славия" (Чехия) - "Атлетик" (Испания) 0:0
"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Ювентус" (Италия) 2:3
"Марсель" (Франция) - "Ньюкасл" (Англия) 2:1.
