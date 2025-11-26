Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" проиграла "Челси", "Манчестер Сити" уступил "Байеру"

В рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошли первые встречи 5-го тура.

Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено девять матчей.

"Манчестер Сити" дома не справился с "Байер", а "Барселона" на выезде разгромно проиграла "Челси".

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

V тур

25 ноября

"Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия) 0:2

"Галатасарай" (Турция) - "Юнион" (Бельгия) 0:1

"Манчестер Сити" (Англия) - "Байер 04" (Германия) 0:2

"Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания) 3:0

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Вильярреал" (Испания) 4:0

"Наполи" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) 2:0

"Славия" (Чехия) - "Атлетик" (Испания) 0:0

"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Ювентус" (Италия) 2:3

"Марсель" (Франция) - "Ньюкасл" (Англия) 2:1.