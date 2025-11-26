İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    UEFA Çempionlar Liqası: "Barselona" "Çelsi"yə, "Mançester Siti" "Bayer 04" klubuna uduzub

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 01:57
    UEFA Çempionlar Liqası: Barselona Çelsiyə, Mançester Siti Bayer 04 klubuna uduzub

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində V tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.

    "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "Benfika"ya məğlub olub. Türkiyə klublarından "Qalatasaray" doğma meydanda "Yunion"a uduzub.

    "Mançester Siti" evdə "Bayer 04" ilə bacarmayıb, "Barselona" isə səfərdə "Çelsi"nin müqavimətini qıra bilməyib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    V tur

    25 noyabr

    "Ayaks" (Niderland) - "Benfika" (Portuqaliya) 0:2

    "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Yunion" (Belçika) 0:1

    "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Bayer 04" (Almaniya) 0:2

    "Çelsi" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya) 3:0

    "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Vilyarreal" (İspaniya) 4:0

    "Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) 2:0

    "Slaviya" (Çexiya) - "Atletik" (İspaniya) 0:0

    "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Yuventus" (İtaliya) 2:3

    "Marsel" (Fransa) - "Nyukasl" (İngiltərə) 2:1

