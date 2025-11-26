UEFA Çempionlar Liqası: "Barselona" "Çelsi"yə, "Mançester Siti" "Bayer 04" klubuna uduzub
- 26 noyabr, 2025
- 01:57
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində V tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.
"Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "Benfika"ya məğlub olub. Türkiyə klublarından "Qalatasaray" doğma meydanda "Yunion"a uduzub.
"Mançester Siti" evdə "Bayer 04" ilə bacarmayıb, "Barselona" isə səfərdə "Çelsi"nin müqavimətini qıra bilməyib.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
25 noyabr
"Ayaks" (Niderland) - "Benfika" (Portuqaliya) 0:2
"Qalatasaray" (Türkiyə) - "Yunion" (Belçika) 0:1
"Mançester Siti" (İngiltərə) - "Bayer 04" (Almaniya) 0:2
"Çelsi" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya) 3:0
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Vilyarreal" (İspaniya) 4:0
"Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) 2:0
"Slaviya" (Çexiya) - "Atletik" (İspaniya) 0:0
"Budyo Qlimt" (Norveç) - "Yuventus" (İtaliya) 2:3
"Marsel" (Fransa) - "Nyukasl" (İngiltərə) 2:1