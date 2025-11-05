Лига чемпионов: Стартовал матч "Карабах" - "Челси"
Футбол
- 05 ноября, 2025
- 21:46
В Баку стартовал матч между "Карабахом" и английским "Челси" в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, игра проходит на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.
