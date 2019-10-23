Лига чемпионов: Сегодня завершится III тур

Сегодня завершатся матчи III тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, во второй день тура встречи пройдут в группах E, F, G и H.
Одна из интересных матчей тура состоится в Италии, где миланский "Интер" примет дортмундскую "Боруссию".
Лига чемпионов.
Групповой этап, III тур
Группа Е
23:00. "Генк" (Бельгия) – "Ливерпуль" (Англия)
23:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Наполи" (Италия)
Группа F
23:00. "Интер" (Италия) - "Боруссия" (Германия)
23:00. "Славия" (Чехия) – "Барселона" (Испания)
Группа G
20:55. "Лейпциг" (Германия) – "Зенит" (Россия)
23:00. "Бенфика" (Португалия) – "Лион" (Франция)
Группа H
20:55. "Аякс" (Голландия) – "Челси" (Англия)
23.00. "Лилль" (Франция) – "Валенсия" (Испания)
Təbriz QuliyevАвтор новости