Лига чемпионов: Сегодня завершится III тур

Сегодня завершатся матчи III тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй день тура встречи пройдут в группах E, F, G и H.

Одна из интересных матчей тура состоится в Италии, где миланский "Интер" примет дортмундскую "Боруссию".

Лига чемпионов.

Групповой этап, III тур

Группа Е

23:00. "Генк" (Бельгия) – "Ливерпуль" (Англия)

23:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Наполи" (Италия)

Группа F

23:00. "Интер" (Италия) - "Боруссия" (Германия)

23:00. "Славия" (Чехия) – "Барселона" (Испания)

Группа G

20:55. "Лейпциг" (Германия) – "Зенит" (Россия)

23:00. "Бенфика" (Португалия) – "Лион" (Франция)

Группа H

20:55. "Аякс" (Голландия) – "Челси" (Англия)

23.00. "Лилль" (Франция) – "Валенсия" (Испания)