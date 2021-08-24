О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига Чемпионов: Сегодня три команды получат путевки в групповой этап

Лига Чемпионов: Сегодня три команды получат путевки в групповой этап В Лиге Чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи плей-офф.
Футбол
24 августа 2021 г. 07:45
Лига Чемпионов: Сегодня три команды получат путевки в групповой этап

В Лиге Чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи плей-офф.

По данным Report, в первый игровой день будут определены 3 команды, которые пройдут в групповой этап.

PSV попытается сломить сопротивление португальской "Бенфики" в Нидерландах. "Людогорец" встретится в Болгарии со шведским "Мальме", а "Ференцварош" в Венгрии - со швейцарским "Янг Бойз".

Лига Чемпионов

Плей-офф, ответные матчи

23:00. PSV (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия)

Первая игра - 1:2

23:00. "Людогорец "(Болгария) - "Мальме" (Швеция)

Первая игра-0:2

23:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

Первая игра - 2:3.

Отметим, что другие ответные матчи этапа плей-офф Лиги чемпионов состоятся 25 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün üç komanda qrupa vəsiqə qazanacaq

Самое важное

Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
ФотоНовый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
24 августа 2021 г. 06:50
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
23 августа 2021 г. 21:22
Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi