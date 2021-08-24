Лига Чемпионов: Сегодня три команды получат путевки в групповой этап

В Лиге Чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи плей-офф.
По данным Report, в первый игровой день будут определены 3 команды, которые пройдут в групповой этап.
PSV попытается сломить сопротивление португальской "Бенфики" в Нидерландах. "Людогорец" встретится в Болгарии со шведским "Мальме", а "Ференцварош" в Венгрии - со швейцарским "Янг Бойз".
Лига Чемпионов
Плей-офф, ответные матчи
23:00. PSV (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия)
Первая игра - 1:2
23:00. "Людогорец "(Болгария) - "Мальме" (Швеция)
Первая игра-0:2
23:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Янг Бойз" (Швейцария)
Первая игра - 2:3.
Отметим, что другие ответные матчи этапа плей-офф Лиги чемпионов состоятся 25 августа.