Лига Чемпионов: Сегодня три команды получат путевки в групповой этап

В Лиге Чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи плей-офф.

В Лиге Чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи плей-офф.

По данным Report, в первый игровой день будут определены 3 команды, которые пройдут в групповой этап.

PSV попытается сломить сопротивление португальской "Бенфики" в Нидерландах. "Людогорец" встретится в Болгарии со шведским "Мальме", а "Ференцварош" в Венгрии - со швейцарским "Янг Бойз".

Лига Чемпионов

Плей-офф, ответные матчи

23:00. PSV (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия)

Первая игра - 1:2

23:00. "Людогорец "(Болгария) - "Мальме" (Швеция)

Первая игра-0:2

23:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

Первая игра - 2:3.

Отметим, что другие ответные матчи этапа плей-офф Лиги чемпионов состоятся 25 августа.