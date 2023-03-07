Лига чемпионов: Сегодня станут известны первые участники 1/4 финала

Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в первый игровой день пройдут 2 матча, после которых определятся первые участники 1/4 финала.
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, ответные игры
7 марта
00:00. "Челси" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды).
Первая игра - 0:1
Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж".
00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
Первая игра - 2:0
Лиссабон, стадион "Эстадио дю Бенфика".
Отметим, что остальные ответные матчи 1/8 финала состоятся 8, 14 и 15 марта.