Лига чемпионов: Сегодня станут известны первые участники 1/4 финала

Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут 2 матча, после которых определятся первые участники 1/4 финала.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответные игры

7 марта

00:00. "Челси" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)

Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды).

Первая игра - 0:1

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж".

00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

Первая игра - 2:0

Лиссабон, стадион "Эстадио дю Бенфика".

Отметим, что остальные ответные матчи 1/8 финала состоятся 8, 14 и 15 марта.