Лига чемпионов: Сегодня определится первый финалист

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, первый финалист турнира станет известен в Англии.

"Манчестер Сити" сыграет с ПСЖ, который они обыграли 2:1 во Франции.

Матч, который будет судить Бьорн Кайперс из Нидерландов, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ничья и даже поражение 0:1 в этой игре устроит хозяев поля..

Лига чемпионов УЕФА, полуфинал

Ответная игра

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция)

Первая игра - 2:1

Другой матч полуфинала "Реал" Мадрид - "Челси" состоится завтра.