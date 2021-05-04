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Лига чемпионов: Сегодня определится первый финалист

Лига чемпионов: Сегодня определится первый финалист Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
4 мая 2021 г. 08:53
Лига чемпионов: Сегодня определится первый финалист

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, первый финалист турнира станет известен в Англии.

"Манчестер Сити" сыграет с ПСЖ, который они обыграли 2:1 во Франции.

Матч, который будет судить Бьорн Кайперс из Нидерландов, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ничья и даже поражение 0:1 в этой игре устроит хозяев поля..

Лига чемпионов УЕФА, полуфинал

Ответная игра

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция)

Первая игра - 2:1

Другой матч полуфинала "Реал" Мадрид - "Челси" состоится завтра.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında ilk finalçı bəlli olur

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