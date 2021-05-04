Лига чемпионов: Сегодня определится первый финалист

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, первый финалист турнира станет известен в Англии.
"Манчестер Сити" сыграет с ПСЖ, который они обыграли 2:1 во Франции.
Матч, который будет судить Бьорн Кайперс из Нидерландов, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ничья и даже поражение 0:1 в этой игре устроит хозяев поля..
Лига чемпионов УЕФА, полуфинал
Ответная игра
23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция)
Первая игра - 2:1
Другой матч полуфинала "Реал" Мадрид - "Челси" состоится завтра.