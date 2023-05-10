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Лига чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью

Лига чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью В Мадриде завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
10 мая 2023 г. 00:58
Лига чемпионов: Реал и Манчестер Сити сыграли вничью

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, в составе "Реала" забитым мячом отметился Винисиус Жуниор (36-я минута). У "Манчестер Сити" отличился Кевин Де Брюйне (67). Ответная встреча пройдет 17 мая в Манчестере.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти провел 190-й матч в качестве наставника в Лиге чемпионов. Итальянец повторил достижение шотландца Алекса Ферюгосона, возглавлявшего "Манчестер Юнайтед". В следующем матче Анчелотти станет рекордсменом турнира по этому показателю.

"Реал" и "Манчестер Сити" в третий раз встречаются между собой на стадии полуфинала Лиги чемпионов. До этого два раза сильнее был клуб из Испании (сезоны-2015/16 и 2021/22). При этом клубы также встречались в 1/8 финала соревнований в сезоне-2019/20, тогда победу одержал английский коллектив - 2:1, 2:1. В сезоне-2012/13 "Реал" и "Манчестер Сити" дважды сыграли между собой на групповой стадии - "Реал" победил дома со счетом 3:2, в Англии команды сыграли вничью (1:1).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Mançester Siti” “Real Madrid”lə səfərdə heç-heçə edib

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