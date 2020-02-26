​​Лига Чемпионов: Разгром от "Баварии", "Барселона" сыграла вничью

Состоялись еще два матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, встречи прошли в Италии и Англии.

"Наполи" был близок к домашней победе над "Барселоной". На 30-й минуте игрок неаполитанского клуба Дрис Мертенс вывел свою команду вперед. Но на 57-й минуте Антуан Гризман забил ответный мяч. Таким образом, матч завершился вничью. Отметим, что на последних минутах встречи игрок каталонцев Артуро Видаль получил две желтые карточки и оставил "Барсу" в меньшинстве.

Победитель последнего розыгрыша Лиги Европы лондонский "Челси" получил разгром дома от мюнхенской "Баварии". В первом тайме счет не открылся, зато на 51-й и 54-й минутах Серж Гнабри сделал дубль. На 76-й минуте Роберт Левандовски оформил окончательный счет этого поединка – 3:0. В этой встрече также не обошлось без удаления: красную карточку на 83-й минуте получил Маркос Алонсо. Ответные встречи между этими командами состоятся 18 марта.