Лига чемпионов: Обнародовано расписание двух матчей "Араз-Нахчыван"

Футбол
13 августа 2025 г. 10:36
Лига чемпионов: Обнародовано расписание двух матчей Араз-Нахчыван

Обнародовано расписание первых двух матчей "Араз-Нахчыван" предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Об этом Report сообщили в Федерации футзала Азербайджана.

Матчи группы F пройдут в Австрии, и в основной этап выйдет только лидер группы.

27 августа

19:00 "Араз-Нахчыван" - "Спарта Белфаст" (Северная Ирландия)

Линц. Дворец спорта NMS

28 августа

19:00 PYF Saltires (Шотландия) - "Араз-Нахчыван"

Линц. Дворец спорта NMS

30 августа

21:30 "Люти Крайсничи" (Австрия) - "Араз-Нахчыван"

Линц. Дворец спорта NMS

