Лига Чемпионов: "Нефтчи"против тбилисского "Динамо"

Сегодня чемпион Азербайджана "Нефтчи" проведет ответную встречу в рамках I квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Сегодня чемпион Азербайджана "Нефтчи" проведет ответную встречу в рамках I квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Как передает Report, соперником флагмана будет грузинское "Динамо" из Тбилиси.

Матч пройдет на стадионе "Баксель Арена" и начнется в 21:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Димитри Мунтяном.

После двухлетнего перерыва еврокубковый матч азербайджанских клубов пройдет с участием зрителей. На арену допустят 50 процентов зрителей от общей вместимости стадиона.

Напомним, что первый матч между этими командами в Тбилиси завершился победой "черно-белых" со счетом 2:1. Бакинский клуб в сегодняшней встрече устроит и ничья. Из-за отмены правила выездного гола, если "Нефтчи" проиграет с минимальным счетом, команды будут играть дополнительные 30 минут, а в случае необходимости – бить пенальти.

Этот матч станет юбилейным – 20-ым матчем бакинцев в Лиге Чемпионов. До этого флагман провел 19 матчей в этом турнире, одержав 6 побед, 5 раз сыграл вничью и 8 раз проиграл. В самом престижном клубном турнире континента "Нефтчи" забил 16 голов и пропустил 33 мяча.