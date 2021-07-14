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Лига Чемпионов: "Нефтчи"против тбилисского "Динамо"

Лига Чемпионов: "Нефтчи"против тбилисского "Динамо" Сегодня чемпион Азербайджана "Нефтчи" проведет ответную встречу в рамках I квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Футбол
14 июля 2021 г. 07:30
Лига Чемпионов: Нефтчипротив тбилисского Динамо

Сегодня чемпион Азербайджана "Нефтчи" проведет ответную встречу в рамках I квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Как передает Report, соперником флагмана будет грузинское "Динамо" из Тбилиси.

Матч пройдет на стадионе "Баксель Арена" и начнется в 21:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Димитри Мунтяном.

После двухлетнего перерыва еврокубковый матч азербайджанских клубов пройдет с участием зрителей. На арену допустят 50 процентов зрителей от общей вместимости стадиона.

Напомним, что первый матч между этими командами в Тбилиси завершился победой "черно-белых" со счетом 2:1. Бакинский клуб в сегодняшней встрече устроит и ничья. Из-за отмены правила выездного гола, если "Нефтчи" проиграет с минимальным счетом, команды будут играть дополнительные 30 минут, а в случае необходимости – бить пенальти.

Этот матч станет юбилейным – 20-ым матчем бакинцев в Лиге Чемпионов. До этого флагман провел 19 матчей в этом турнире, одержав 6 побед, 5 раз сыграл вничью и 8 раз проиграл. В самом престижном клубном турнире континента "Нефтчи" забил 16 голов и пропустил 33 мяча.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Neftçi" Tbilisi "Dinamo"suna qarşı

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