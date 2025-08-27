"Карабах" прошел в Лигу Чемпионов УЕФА - ОБНОВЛЕНО-7

"Карабах" обыграл "Ференцварош" (Венгрия) по результатам двух матчей в плей-офф и прошел в Лигу Чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, ответный матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился победой венгерского клуба со счетом 3:2.

Голы за хозяев забили Леандро Андраде (25) и Абдулла Зубир (45). В составе гостей отличились Ленни Йозеф (14), Барнабас Варга (55, пен) и Алекс Тот (82).

Отметим, что в первом выездном матче чемпион Азербайджана победил со счетом 3:1.

Таким образом, "Карабах", выбивший "Ференцварош" по результатам двух встреч, добился этого успеха во второй раз в своей истории. Коллектив под руководством Гурбана Гурбанова ранее выходил в групповой этап (как он назывался раньше) самого престижного клубного турнира континента в сезоне 2017/2018.

22:41

В рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку продолжается матч между агдамским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем".

Как передает Report, на 82-й минуте встречи Алекс Тот реализовал штрафной удар, выведя гостей вперед - 3:2.

22:03

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" вновь стал равным - 2:2.

Как передает Report, на 55-й минуте Барнабаш Варга реализовал пенальти, назначенный за грубую игру.

21:55

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку стартовала вторая половина ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем".

Как передает Report, азербайджанский клуб ведет в счете - 2:1.

Встречу обслуживает французский арбитр ФИФА Клеман Тюрпен.

21:39

Завершился первый тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия).

Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, агдамский клуб ушел на перерыв с преимуществом в один мяч (2:1).

На 45-й минуте в составе "Карабаха" отличился Абдулла Зубир.

21:27

Сравнялся счет в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Ференцварош" (Венгрия).

Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, агдамский клуб восстановил "статус-кво" - 1:1.

На 25-й минуте отличился Леандро Андраде.

21:19

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Ференцварош" (Венгрия) открыт счет.

Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, гости вышли вперед.

На 14-й минуте отличился Ленни Йозеф.

20:49

Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия).

Report сообщает, что встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслуживает французский рефери ФИФА Клеман Тюрпен.

ФОТО: Мухаммед Агаев