"Карабах" прошел в Лигу Чемпионов УЕФА - ОБНОВЛЕНО-7
- 27 августа, 2025
- 22:47
"Карабах" обыграл "Ференцварош" (Венгрия) по результатам двух матчей в плей-офф и прошел в Лигу Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, ответный матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился победой венгерского клуба со счетом 3:2.
Голы за хозяев забили Леандро Андраде (25) и Абдулла Зубир (45). В составе гостей отличились Ленни Йозеф (14), Барнабас Варга (55, пен) и Алекс Тот (82).
Отметим, что в первом выездном матче чемпион Азербайджана победил со счетом 3:1.
Таким образом, "Карабах", выбивший "Ференцварош" по результатам двух встреч, добился этого успеха во второй раз в своей истории. Коллектив под руководством Гурбана Гурбанова ранее выходил в групповой этап (как он назывался раньше) самого престижного клубного турнира континента в сезоне 2017/2018.
В рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку продолжается матч между агдамским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем".
Как передает Report, на 82-й минуте встречи Алекс Тот реализовал штрафной удар, выведя гостей вперед - 3:2.
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" вновь стал равным - 2:2.
Как передает Report, на 55-й минуте Барнабаш Варга реализовал пенальти, назначенный за грубую игру.
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку стартовала вторая половина ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем".
Как передает Report, азербайджанский клуб ведет в счете - 2:1.
Встречу обслуживает французский арбитр ФИФА Клеман Тюрпен.
Завершился первый тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия).
Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, агдамский клуб ушел на перерыв с преимуществом в один мяч (2:1).
На 45-й минуте в составе "Карабаха" отличился Абдулла Зубир.
Сравнялся счет в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Ференцварош" (Венгрия).
Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, агдамский клуб восстановил "статус-кво" - 1:1.
На 25-й минуте отличился Леандро Андраде.
В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Ференцварош" (Венгрия) открыт счет.
Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, гости вышли вперед.
На 14-й минуте отличился Ленни Йозеф.
Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия).
Report сообщает, что встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Матч обслуживает французский рефери ФИФА Клеман Тюрпен.
