Лига чемпионов: Завершился первый тайм матча "Ференцварош" - "Карабах"

Завершился первый тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом".
Как сообщает Report, игра проходит на стадионе "Групама Арена".
Хозяева поля ушли на перерыв с преимуществом в счете 1:0. На 29-й минуте Барнабаш Варга вписал свое имя на табло.
23:34
23:01
Игру обслуживает португальский рефери ФИФА Жуан Педру да Силва Пинейру.