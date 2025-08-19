О нас

Лига чемпионов: Завершился первый тайм матча "Ференцварош" - "Карабах"

Лига чемпионов: Завершился первый тайм матча "Ференцварош" - "Карабах" Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом".
Футбол
19 августа 2025 г. 23:55
Лига чемпионов: Завершился первый тайм матча Ференцварош - Карабах

Завершился первый тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом".

Как сообщает Report, игра проходит на стадионе "Групама Арена".

Хозяева поля ушли на перерыв с преимуществом в счете 1:0. На 29-й минуте Барнабаш Варга вписал свое имя на табло.

23:34

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" открыт счет.

Как сообщает Report, игра проходит на стадионе "Групама Арена".

На 29-й минуте в составе хозяев поля отличился Барнабас Варга.

23:01

Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом".

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Групама Арена".

Игру обслуживает португальский рефери ФИФА Жуан Педру да Силва Пинейру.

Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Ferentsvaroş" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİB-2

