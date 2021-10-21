Лига Чемпионов: «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу благодаря голу Роналду

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту».

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 3:2.

На 15-й минуте первый гол забил полузащитник бергамасков Марио Пашалич. Пашалич после флангового прострела в одно касание переправил мяч в сетку с близкого расстояния ногой. Мерих Демирал забил второй гол «Аталанты», после навеса с углового вколотив мяч в ворота головой.

На 53-й минуте форвард МЮ Маркус Рашфорд с угла вратарской точно пробил под дальнюю штангу после классной разрезающей передачи Б.Фернандеша в штрафную. На 75-й минуте капитан МЮ Гарри Магуайр сравнял счёт. Спустя шесть минут Роналду забил победный гол.

МЮ в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F, «Аталанта» с 4-я очками расположилась на втором месте.