Лига Чемпионов: «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу благодаря голу Роналду

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту».
На 15-й минуте первый гол забил полузащитник бергамасков Марио Пашалич. Пашалич после флангового прострела в одно касание переправил мяч в сетку с близкого расстояния ногой. Мерих Демирал забил второй гол «Аталанты», после навеса с углового вколотив мяч в ворота головой.
На 53-й минуте форвард МЮ Маркус Рашфорд с угла вратарской точно пробил под дальнюю штангу после классной разрезающей передачи Б.Фернандеша в штрафную. На 75-й минуте капитан МЮ Гарри Магуайр сравнял счёт. Спустя шесть минут Роналду забил победный гол.
МЮ в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F, «Аталанта» с 4-я очками расположилась на втором месте.