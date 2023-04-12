О нас

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" обыграл "Баварию", а "Интер" "Бенфику"

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" обыграл "Баварию", а "Интер" "Бенфику" Стартовала стадия 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
12 апреля 2023 г. 00:54
Лига чемпионов: Манчестер Сити обыграл Баварию, а Интер Бенфику

Стартовала стадия 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоялись два матча.

Английский "Манчестер Сити" со счетом 3:0 дома обыграл германскую "Баварию". Забитыми мячами отметились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлинг Холанд (77).

В другом поединке итальянский "Интер" со счетом 2:0 на выезде обыграл португальскую "Бенфику". Ответные встречи пройдут 19 апреля.

В полуфинале победитель пары между "Баварией" и "Манчестер Сити" сыграет с лучшим в противостоянии испанского "Реала" и английского "Челси". Сильнейший в паре "Интер" - "Бенфика" встретится с победителем противостояния итальянских "Милана" и "Наполи".

Действующим победителем турнира является "Реал". В финальной встрече, которая прошла в Париже, испанский клуб одолел "Ливерпуль" (1:0).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видео"Mançester Siti" "Bavariya"ya, "İnter" "Benfika"ya qalib gəlib

Самое читаемое

США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов
5 апреля 2023 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi