Лига чемпионов: "Манчестер Сити" обыграл "Баварию", а "Интер" "Бенфику"

Стартовала стадия 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовала стадия 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоялись два матча.

Английский "Манчестер Сити" со счетом 3:0 дома обыграл германскую "Баварию". Забитыми мячами отметились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлинг Холанд (77).

В другом поединке итальянский "Интер" со счетом 2:0 на выезде обыграл португальскую "Бенфику". Ответные встречи пройдут 19 апреля.

В полуфинале победитель пары между "Баварией" и "Манчестер Сити" сыграет с лучшим в противостоянии испанского "Реала" и английского "Челси". Сильнейший в паре "Интер" - "Бенфика" встретится с победителем противостояния итальянских "Милана" и "Наполи".

Действующим победителем турнира является "Реал". В финальной встрече, которая прошла в Париже, испанский клуб одолел "Ливерпуль" (1:0).