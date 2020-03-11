Лига чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Атлетико", а ПСЖ "Боруссию"

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, последний победитель турнира английский "Ливерпуль" примет испанский "Атлетико". В первом матче в Испании представитель Мадрида победил - 1:0. Дополнительное время будет сыграно, если хозяева поля победят с тем же счетом.

Отметим, что вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер из-за травмы пропустит игру. Так же, не сможет помочь своей команде по той же причине и полузащитник Джердан Шакири. Участие в матче защитника Энди Робертсона и полузащитника Джордона Хендерсона под вопросом. В мадридском клубе серьезных потерь нет.

В другом матче дня французский ПСЖ дома встретится с "Боруссией" из Дортмунда. Парижский клуб в первом матче проиграл 1:2. Отметим, что минимальная домашняя победа будет достаточна ПСЖ для выхода в 1/4 финала.

В составе французов из-за травмы не будут участвовать в игре защитник Томас Мёньё, полузащитники Марко Верратти и Андер Эррера. Под вопросом участие в матче защитников Тьяго Сильвы и Колена Дагбы. Потери есть и в составе гостей. Так, встречу пропустят защитники Марко Рейс и Томас Дилейни.