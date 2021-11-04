Лига чемпионов: "Ливерпуль" и "Аякс" вышли в плей-офф

Состоялись еще два матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, английский "Ливерпуль" на своем поле обыграл со счетом 2:0 испанский "Атлетико". Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

В составе победителей отличились Диогу Жота (13-я минута) и Садио Мане (21). На 36-й минуте защитник испанского клуба Фелипе получил красную карточку.

"Ливерпуль" с 12 очками занимает первое место в группе B, далее в таблице располагаются португальский "Порту" (5), "Атлетико" (4) и итальянский "Милан" (1). Английский клуб гарантировал себе место в плей-офф.

В группе С лиссабонский "Спортинг" разгромил стамбульский "Бешикташ" со счетом 4:0. Германская "Боруссия" из Дортмунда проиграла амстердамскому "Аяксу" (1:4), "Боруссия" с 29-й минуты встречи играла в меньшинстве из-за удаления Матса Хуммельса. "Аякс" набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы, далее идут "Боруссия" (6), "Спортинг (6) и Бешикташ (0). Турецкая команда потеряла шансы на выход в плей-офф и на третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги Европы. "Аякс" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник место в плей-офф Лиги чемпионов себе обеспечили германская "Бавария" и итальянский "Ювентус".

Группа А.

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия) - 4:1

00:00. "Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 2:2

Очки: "Манчестер Сити" - 9, ПСЖ - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 1.

Группа В.

21:45. "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 1:1

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 2:0

Очки: "Ливерпуль" - 12, "Порту" - 5, "Атлетико" - 4, "Милан" - 1.

Группа C.

00:00. "Спортинг" (Португалия) - "Бешикташ» (Турция) - 4:0

00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:3

Очки: "Аякс" - 12, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 6, "Бешикташ" - 0.

Группа D.

21:45. "Реал Мадрид" (Испания) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2:1

00:00. "Шериф" (Молдова) - "Интер" (Италия) - 1:3

Очки: "Реал Мадрид" - 9, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

23:56. 3 октября

Состоялись еще два матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в группе B итальянский "Милан" дома встречался с португальским "Порту". Встреча завершилась вничью 1:1. Луис Диас открыл счет на 39-й минуте. На 61-й минуте игрок "Порту" Шансел Мбемба забил автогол. Таким образом, Милан завоевал первое очко на групповом этапе.

В группе D "Реал Мадрид" в родных стенах обыграл украинский "Шахтер" со счетом 2:1.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

IV тур

Группа В.

21:45. "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 1:1

Голы: Шансел Мбемба, 61 (автогол) - Луис Диас, 39

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

Очки: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико" - 4, "Порту" - 5 (4 игры), "Милан" - 1 (4).

Группа D.

21:45. "Реал Мадрид" (Испания) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2:1

Голы: Карим Бензема, 14; 61 - Фернандо, 39

00:00. "Шериф" (Молдова) - "Интер" (Италия)

Очки: "Реал Мадрид" - 9 (4 матча), "Шериф" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1 (4).