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Лига чемпионов: Победа "Реала", "Милан" набирает первое очко

Лига чемпионов: Победа "Реала", "Милан" набирает первое очко Состоялись еще два матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
3 ноября 2021 г. 23:56
Лига чемпионов: Победа Реала, Милан набирает первое очко

Состоялись еще два матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в группе B итальянский "Милан" дома встречался с португальским "Порту". Встреча завершилась вничью 1:1. Луис Диас открыл счет на 39-й минуте. На 61-й минуте игрок "Порту" Шансел Мбемба забил автогол. Таким образом, Милан завоевал первое очко на групповом этапе.

В группе D "Реал Мадрид" в родных стенах обыграл украинский "Шахтер" со счетом 2:1.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

IV тур

Группа В.

21:45. "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 1:1

Голы: Шансел Мбемба, 61 (автогол) - Луис Диас, 39

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

Очки: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико" - 4, "Порту" - 5 (4 игры), "Милан" - 1 (4).

Группа D.

21:45. "Реал Мадрид" (Испания) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2:1

Голы: Карим Бензема, 14; 61 - Фернандо, 39

00:00. "Шериф" (Молдова) - "Интер" (Италия)

Очки: "Реал Мадрид" - 9 (4 матча), "Шериф" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1 (4).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Real Madrid"dən qələbə, "Milan" ilk xalını qazanıb

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