ЛЧ: "Лейпциг" сыграет с "Тоттенхэмом", "Валенсия" против "Аталанты"

Сегодня вечером пройдут ответные встречи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут два матча в Германии и Испании. "Лейпциг" после выездной победы с минимальным счетом сыграет дома с лондонским "Тоттенхэмом", а "Аталанта" в Валенсии постарается удержать внушительное преимущество, добытое в первой игре – 4:1.

Лига Чемпионов

1/8 финала, ответные матчи

11 марта

00:00. "Лейпциг" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)

Лейпциг. Стадион Red Bull Arena

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Первый матч - 1:0

00:00. "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия)

Валенсия, Стадион "Месталья"

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Первый матч - 1:4