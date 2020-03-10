ЛЧ: "Лейпциг" сыграет с "Тоттенхэмом", "Валенсия" против "Аталанты"

Сегодня вечером пройдут ответные встречи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в первый игровой день пройдут два матча в Германии и Испании. "Лейпциг" после выездной победы с минимальным счетом сыграет дома с лондонским "Тоттенхэмом", а "Аталанта" в Валенсии постарается удержать внушительное преимущество, добытое в первой игре – 4:1.
Лига Чемпионов
1/8 финала, ответные матчи
11 марта
00:00. "Лейпциг" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)
Лейпциг. Стадион Red Bull Arena
Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)
Первый матч - 1:0
00:00. "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия)
Валенсия, Стадион "Месталья"
Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Первый матч - 1:4