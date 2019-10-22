Лига чемпионов: "Галатасарай" принимает "Реал", "Ювентус" - "Локомотив", "Шахтер" - "Динамо"

Во вторник пройдут восемь матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, единственный турецкий представитель в турнире "Галатасарай" принимает мадридский "Реал", а "Брюгге" встретится с лидером четверки ПСЖ (группа A).

"Олимпиакос" сыграет в родных стенах с мюнхенской "Баварией", которая удерживает лидерские позиции в группе B, а "Тоттенхэм" - с сербским коллективом "Црвена Звезда".

В группе C донецкий "Шахтер" встретится с загребским "Динамо". У обоих команд в активе по 3 очка.

А лидер четверки "Манчестер Сити" примет итальянскую "Аталанту".

В группе D мадридский "Атлетико" примет леверкузенский "Байер", а туринский "Ювентус" - московский "Локомотив".