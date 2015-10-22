 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью в Париже, «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения - ВИДЕО

    «Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией», «Галатасарай» одолел «Бенфику»

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разошелся миром с «Реалом» (0:0), «Ювентус» – с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0).

    Как передает Report, «Шахтер» в гостях уступил «Мальме» (0:1), «Астана» проиграла «Атлетико» (0:4).

    «Галатасарай» одолел «Бенфику» (1:0), а «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (2:1).

    Лига чемпионов. 3-й тур

    Группа A

    ПСЖ (Франция) - «Реал» (Испания) - 0:0

    «Мальме» (Швеция) - «Шахтер» (Украина) - 1:0

    Гол: Маркус Розенберг, 17

    Группа B

    ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 1:1

    Голы: Сейду Думбия, 15 - Антони Мартиаль, 65

    «Вольфсбург» (Германия) - ПСВ (Голландия) - 2:0

    Голы: Бас Дост, 46, Макс Крузе, 57

    Группа C

    «Атлетико» (Испания) - «Астана» (Казахстан) - 4:0

    Голы: Сауль, 23, Джексон Мартинес, 29, Оливер, 63 р, Денис Дедечко, 89 (автогол)

    «Галатасарай» (Турция) - «Бенфика» (Португалия) - 2:1

    Голы: Селчук Инан, 19 (пен), Лукаш Подольски, 33 - Николас Гайтан, 2

    Группа D

    «Манчестер Сити» (Англия) - «Севилья» (Испания) - 2:1

    Голы: Адиль Рами, 36 (автогол), Кевин Де Брюйне, 90+1 - Евгений Коноплянка, 30

    «Ювентус» (Италия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - 0:0

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi