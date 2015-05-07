​Лига чемпионов. ½ финала. "Барселона" разгромила "Баварию" - ВИДЕО

Встреча завершилась со счетом 3:0

7 мая, 2015 02:09

https://report.az/storage/news/b3cdea57086572e85b6fd42a2b186577/9c3f1230-04d0-4a27-b3d7-d7cbe1af06d2_292.jpg Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Испанский футбольный клуб "Барселона" обыграл дома немецкую "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Лионель Месси /77-я и 80-я минуты/, который установил рекорд турнира по количеству забитых мячей - 77. Еще один гол на счету Неймара /90/. "Барселона" продлила победную серию в Лиге чемпионов до 9 матчей. Ответная игра пройдет в Мюнхене 12 мая. Лига чемпионов. ½ финала. Первый матч "Барселона" (Испания) — "Бавария" (Германия) — 3:0(0:0) Голы: Месси, 78, 80. Неймар, 90

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