Elvis
    Лига чемпионов: Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" поступили в продажу

    Футбол
    • 04 декабря, 2025
    • 16:16
    Лига чемпионов: Билеты на матч Карабах - Аякс поступили в продажу

    Билеты на матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Аяксом" (Нидерланды) поступили в продажу.

    Как сообщает Report, продажа билетов стартовала сегодня в 15:00.

    Стоимость стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов, билетов в VIP-секторы - 200, 250, 300 и 400 манатов, а в VVIP-секторы - 1000 манатов.

    Билеты можно приобрести через мобильное приложение и сайт iTicket.az.

    Отметим, что матч состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.

    "Карабах"-"Аякс" матч Лига чемпионов УЕФА билеты
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletləri satışa çıxarılıb
    Elvis

    Лента новостей