Лига чемпионов: Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" поступили в продажу

Билеты на матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Аяксом" (Нидерланды) поступили в продажу.

Как сообщает Report, продажа билетов стартовала сегодня в 15:00.

Стоимость стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов, билетов в VIP-секторы - 200, 250, 300 и 400 манатов, а в VVIP-секторы - 1000 манатов.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение и сайт iTicket.az.

Отметим, что матч состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.