Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletləri satışa çıxarılıb
Futbol
- 04 dekabr, 2025
- 15:01
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland) oyununun biletləri satışa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, satışa bu gün, saat 15:00-da start verilib.
Standart biletlərin qiyməti 10, 15, 25, 35, 40, 50, 75 manat, VIP sektorlar üçün 200, 250, 300 və 400 manat, VVIP sektorlar üçün 1000 manatdır.
Biletlər yalnız iTicket.az-ın mobil tətbiqi və saytı üzərindən əldə edilə bilər.
Qeyd edək ki, qarşılaşma dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
Son xəbərlər
15:25
Foto
Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:24
İsrail və Livan arasında görüş keçiriləcəkDigər ölkələr
15:23
"AzerGold"un Müşahidə Şurasının tərkibi yenilənibSənaye
15:19
EIB Bakı metrosunun modernləşdirilməsi layihəsinin 50 %-nə qədərini maliyyələşdirməyə hazırdır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
15:16
Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası dekabrın 8-də keçiriləcəkDigər ölkələr
15:16
Foto
Azərbaycan və İraq neft-qaz əməkdaşlığını müzakirə edibEnergetika
15:15
Netanyahu "Mossad"a direktor təyin edibDigər ölkələr
15:07
Almaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına 100 milyon avro ayıracaqRegion
15:01
Foto