Болельщики "Шкендии" не поддержат команду в игре против "Карабаха" в Баку

Футбол
11 августа 2025 г. 22:38
Сектора №27 и 28, изначально предназначенные для болельщиков команды "Шкендия" из Северной Македонии, будут проданы местным болельщикам "Карабаха".

Как сообщили Report в клубе, поскольку болельщики гостевой команды не смогут присутствовать на матче, билеты на эти сектора поступят в продажу для местных поклонников.

Продажа билетов начнется завтра в 12:00.

Отметим, что матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" — "Шкендия" состоится 12 августа на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. В первом выездном матче «горцы» одержали победу со счетом 1:0.

