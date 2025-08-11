Болельщики "Шкендии" не поддержат команду в игре против "Карабаха" в Баку

Сектора №27 и 28, изначально предназначенные для болельщиков команды "Шкендия" из Северной Македонии, будут проданы местным болельщикам "Карабаха".

Как сообщили Report в клубе, поскольку болельщики гостевой команды не смогут присутствовать на матче, билеты на эти сектора поступят в продажу для местных поклонников.

Продажа билетов начнется завтра в 12:00.

Отметим, что матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" — "Шкендия" состоится 12 августа на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. В первом выездном матче «горцы» одержали победу со счетом 1:0.