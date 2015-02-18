Лига чемпионов. 1/8 финала: две ничьи в первых матчах

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле сыграл вничью с "Челси", а "Бавария" во Львове разошлась миром с донецким "Шахтером", передает Report.

Матч на парижском стадионе "Парк де Пренс" завершился со счетом 1:1. На 36-й минуте отличился защитник "Челси" Бранислав Иванович. Хозяева ответили стараниями Эдисона Кавани на 54-й минуте.

Ответный матч пройдет в Лондоне 11 марта.

Донецкий "Шахтер" и мюнхенская "Бавария" во Львове не порадовали болельщиков голами — 0:0. На 65-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Хаби Алонсо.

Баварцы примут футболистов "Шахтера" в Мюнхене 11 марта.