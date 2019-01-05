Лидер Суперлиги Турции подписал контракт с известным футболистом

Баку. 5 января REPORT.AZ/ Лидер Суперлиги Турции "Башакшехир" перевел Робиньо из "Сивасспора".

Как сообщает Report, с бразильским нападающим подписан 1,5-летний контракт. Официальная церемония подписания состоялась на стадионе Фатих Терим.

Отметим, что Робиньо забил 33 гола в 114 играх в Бразилии. За свою карьеру 35-летней футболист играл в таких известных клубах как итальянский "Милан", английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал Мадрид". Всего у него 125 голов в 464 играх и 83 результативных передачи на клубном уровне. После 17 туров в Суперлиге "Башакшехир" занял первое место с 35 очками.