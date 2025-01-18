Лидер чемпионата Испании "Атлетико" потерпел первое поражение с октября 2024 года

"Леганес" дома со счетом 1:0 обыграл "Атлетико" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Как сообщает Report, единственный мяч в составе победителей на 50-й минуте забил Матия Настасич.
На 90-й минуте нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не реализовал пенальти.
Отметим, что "Атлетико" потерпел поражение впервые с 27 октября 2024 года, тогда подопечные Диего Симеоне на выезде со счетом 0:1 уступили "Бетису". После этого мадридская команда одержала 15 побед во всех турнирах и ни разу не сыграла вничью.
"Атлетико" является лидером чемпионата Испании с 44 очками. "Леганес" занимает 15-ю строчку турнирной таблицы с 22 очками. В следующем туре "Атлетико" примет "Вильярреал" 25 января, "Леганес" на следующий день на выезде сыграет с "Атлетиком".
В другом матче игрового дня "Севилья" на выезде со счетом 2:1 переиграла "Жирону".