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Лидер чемпионата Испании "Атлетико" потерпел первое поражение с октября 2024 года

Лидер чемпионата Испании "Атлетико" потерпел первое поражение с октября 2024 года "Леганес" дома со счетом 1:0 обыграл "Атлетико" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
18 января 2025 г. 21:29
Лидер чемпионата Испании Атлетико потерпел первое поражение с октября 2024 года

"Леганес" дома со счетом 1:0 обыграл "Атлетико" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Report, единственный мяч в составе победителей на 50-й минуте забил Матия Настасич.

На 90-й минуте нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

Отметим, что "Атлетико" потерпел поражение впервые с 27 октября 2024 года, тогда подопечные Диего Симеоне на выезде со счетом 0:1 уступили "Бетису". После этого мадридская команда одержала 15 побед во всех турнирах и ни разу не сыграла вничью.

"Атлетико" является лидером чемпионата Испании с 44 очками. "Леганес" занимает 15-ю строчку турнирной таблицы с 22 очками. В следующем туре "Атлетико" примет "Вильярреал" 25 января, "Леганес" на следующий день на выезде сыграет с "Атлетиком".

В другом матче игрового дня "Севилья" на выезде со счетом 2:1 переиграла "Жирону".

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