​Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом" (3:2) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Как сообщает Report, на счету Левандовского стало 58 забитых мячей, и он опередил бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Руда ван Нистелроя (56).

Больше в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Германии, в которых забил 12 мячей. Также на его счету пять голов в трех матчах Лиги чемпионов.