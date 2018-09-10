Лёв повторил рекорд по числу игр в роли главного тренера сборной Германии

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В товарищеском матче сборная Германии принимала на своём поле команду Перу.

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Для главного тренера немецкой команды Йоахима Лёва эта игра стала 167-й на посту наставника национальной команды. Таким образом, 58-летний специалист повторил рекордное достижение Зеппа Хербергера по количеству матчей в роли главного тренера сборной Германии.

Лёв возглавил сборную Германии в 2006 году. Вместе с командой он становился чемпионом мира в 2014 году, выигрывал серебряные медали Евро-2008, бронзовые медали ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016, а также становился победителем Кубка конфедераций – 2017.