​"Лестер" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии

"Лестер" победил лондонский "Арсенал" со счетом 3:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Дублем отметился Джейми Варди (86-я и 90-я минуты), один гол на счету Юри Тилеманса (59). На 36-й минуте матча полузащитник "Арсенала" Эшли Мэйтлэнд-Найлс получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Арсенал" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии, ранее подопечные Уная Эмери проиграли "Кристал Пэлас" (2:3) и "Вулверхэмптону" (1:3).

В турнирной таблице "Лестер" поднялся на восьмое место, набрав 51 очко, "Арсенал" идет пятым, в активе команды 66 очков. В следующем туре "Лестер" в гостях сыграет с "Манчестер Сити" 6 мая, "Арсенал" днем ранее примет на своем поле "Брайтон".